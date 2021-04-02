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     Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkan uçağın akıbeti belli oldu

     Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından ilçesine götürülen 737- 800 tipi yolcu uçağının akıbeti belli oldu.

    Uçan pide!

    Trabzon Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından ilçesine götürülen 737- 800 tipi yolcu uçağının akıbeti belli oldu.

    lu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülecek. İlçede çay bahçesi alanına yerleştirilmesi planlanan uçağın çevresinde havaalanı konsepti oluşturulacak, gözetleme kulesi de yapılacak. Trabzonlu girişimci , "11 yaşından beri baba mesleğim olan pideciliği yapıyorum. 3 kişi bir araya geldik, böyle bir işe koyulduk" dedi.

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    Haberler Yaşam Trabzon Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkan uçağın akıbeti belli oldu