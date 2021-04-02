Trabzon Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından Yomra ilçesine götürülen Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının akıbeti belli oldu.

Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülecek. İlçede çay bahçesi alanına yerleştirilmesi planlanan uçağın çevresinde havaalanı konsepti oluşturulacak, gözetleme kulesi de yapılacak. Trabzonlu girişimci Abdulkadir Bektaş, "11 yaşından beri baba mesleğim olan pideciliği yapıyorum. 3 kişi bir araya geldik, böyle bir işe koyulduk" dedi.