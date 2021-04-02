Seher vakti ne zaman? Seher vakti yapılacak ibadetler neler? Önemi ve fazileti nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki bu zaman dilimi ne zaman başlayıp ne zaman sona eriyor? Hangi ibadetlerin yapılması, hangi duaların okunması önemlidir? Müslüman alemini merak ettiği ve gündemde çok fazla araştırdığı seher vaktine ilişkin bilgileri derledik.
SEHER VAKTİ NE ZAMAN?
Bazı alimler seher vaktini gecenin altıda biri olarak tanımlamıştı. Buna göre, namazı ile imsak vakti arasında kaç saat varsa altıya bölünür ve seher vaktinin zamanı ortaya çıkar. Örnekle anlatacak olursa; 17.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca geriye 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir.
SEHER VAKTİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Gündüze nisbetle gece, gece içinde ise seher vakitleri daha faziletli zamanlardır. Dolayısıyla, cennete nâil olmak isteyen mü'minlerin bu kıymetli fırsatları değerlendirmeleri lâzımdır. Zira Cenâb-ı Hak, âhireti ihmal etmek istemeyen kullarına şu tavsiyede bulunur: "Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar." (İnsan 76/26-27)