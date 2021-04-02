SEHER VAKTİ YAPILACAK İBADETLER



Vakit kıymetli olunca, onda yapılan ameller de büyük bir kıymet kazanmaktadır. Bunun için seher vakitlerinde namaz kılmak, Kur'ân okumak, zikretmek ve tefekkürde bulunmak gibi ibadetler, son derece faziletli amellerdir.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur: "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202, 203) "Allah, geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulun (Kur'ân okuyuşunu) dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah'ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, namazda Kur'ân okudukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 17/2911)