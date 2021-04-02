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    • 02.04.2021 23:12
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    • 02.04.2021 23:15
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    ? ? Önemi ve fazileti…

    Akşam saatlerinde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Türkülere de konu olan bu özel zaman dilimi Müslüman alemi tarafından sıklıkla merak ediliyor. Peki tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın sökmek üzere olduğu vakit olan ? Okunacak dualar hangileri? Seher vaktinin önemi ve fazileti ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Seher vakti ne zaman?

    Seher vakti ne zaman? Seher vakti yapılacak ibadetler neler? Önemi ve fazileti nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki bu zaman dilimi ne zaman başlayıp ne zaman sona eriyor? Hangi ibadetlerin yapılması, hangi duaların okunması önemlidir? Müslüman alemini merak ettiği ve gündemde çok fazla araştırdığı seher vaktine ilişkin bilgileri derledik.

    SEHER VAKTİ NE ZAMAN?

    Bazı alimler seher vaktini gecenin altıda biri olarak tanımlamıştı. Buna göre, namazı ile imsak vakti arasında kaç saat varsa altıya bölünür ve seher vaktinin zamanı ortaya çıkar. Örnekle anlatacak olursa; 17.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca geriye 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir.

    SEHER VAKTİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

    Gündüze nisbetle gece, gece içinde ise seher vakitleri daha faziletli zamanlardır. Dolayısıyla, cennete nâil olmak isteyen mü'minlerin bu kıymetli fırsatları değerlendirmeleri lâzımdır. Zira Cenâb-ı Hak, âhireti ihmal etmek istemeyen kullarına şu tavsiyede bulunur: "Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar." (İnsan 76/26-27)

        Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- da şöyle buyurur: "Korkan kimse, geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki, Allah'ın metâı çok pahalıdır. İyi biliniz ki, Allah'ın metâı Cennettir." (Tirmizî, Kıyâmet, 18/2450) Allah Resûlü, bu temsîlî anlatımıyla, dünyada bir âhiret yolcusu olan mü'minlerin, tıpkı savaş zamanında tedbir alan ve böylece zafere ulaşan kimse gibi, vakit kaybetmeden tedbir almasını ve seher vakitlerinden istifâde ederek âhirete hazırlanmasını istemektedir.

        SEHER VAKTİ YAPILACAK İBADETLER

        Vakit kıymetli olunca, onda yapılan ameller de büyük bir kıymet kazanmaktadır. Bunun için seher vakitlerinde namaz kılmak, Kur'ân okumak, zikretmek ve tefekkürde bulunmak gibi ibadetler, son derece faziletli amellerdir.

        Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur: "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202, 203) "Allah, geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulun (Kur'ân okuyuşunu) dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah'ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, namazda Kur'ân okudukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 17/2911)
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