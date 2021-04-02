Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize'yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehirde tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka döndü. Düğünlerini Rize'de yaptı. Renkli çift, salona ülkelerinin yerel danslarını sergileyerek girdi.