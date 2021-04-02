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    lı çift 'de tanışarak evlendi: Salonda yerel danslarını sergiledi (Yaşam haberleri)

    asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için 'yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehirde tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka döndü. Düğünlerini Rize'de yaptı. Renkli çift, salona ülkelerinin yerel danslarını sergileyerek girdi.

    Rizedans

    Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize'yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehirde tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka döndü. Düğünlerini Rize'de yaptı. Renkli çift, salona ülkelerinin yerel danslarını sergileyerek girdi.

    3 SALDIRGANA GÖZALTI
    İstanbul Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çeçen Rahım Rahımlı ve Khasan Yusupov can verdi. 2 kişi de yaralandı. 3 saldırgan, olay sonrası VIP minibüsle kaçtı. Z.M., N.F. ve V.S. isimli zanlılar, dün gözaltına alındı.

    DEHŞET SAÇTI KURGU DEDİ
    Adana'da Kemal A, kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yı rehin aldı. Boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurdu.

        DOLU FACİASI 4 KİŞİ ÖLDÜ
        Ankara TEM yolunda dün dolu yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 araç birbirine girdi. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.

        SÜRÜ YÖNETİM CEO'SU
        Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi. Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" eğitimleri başladı. Erzincanlılar, "Yeter ki taleplerimiz karşılansın. Onlar isterse, 'Sürü Yönetimi Elemanı' yerine 'Sürü Yönetimi CEO'su' adını da kullanabiliriz" dedi.
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        Haberler Yaşam Nijeryalı çift Rize'de tanışarak evlendi: Salonda yerel danslarını sergiledi (Yaşam haberleri)