Nijerya asıllı Olatunji Sunday Fasansa (35) ile Deborah Aluwabukola Falekulo (27), öğrenim hayatlarını bitirdikten sonra iş hayatı için Rize'yi tercih etti. İkisi de özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan çift yaşadıkları şehirde tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka döndü. Düğünlerini Rize'de yaptı. Renkli çift, salona ülkelerinin yerel danslarını sergileyerek girdi.
3 SALDIRGANA GÖZALTI
İstanbul Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çeçen Rahım Rahımlı ve Khasan Yusupov can verdi. 2 kişi de yaralandı. 3 saldırgan, olay sonrası VIP minibüsle kaçtı. Z.M., N.F. ve V.S. isimli zanlılar, dün gözaltına alındı.
DEHŞET SAÇTI KURGU DEDİ
Adana'da Kemal A, kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yı rehin aldı. Boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurdu.