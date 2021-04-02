Biliyoruz ki kahve tutkusu bambaşka bir şey ve bir kez kokusunu aldı mı bu burun, bırakması asla mümkün olmaz. Her ülkenin kahveyi içmesi de farklı. İşte kahve içmenin farklılıkları:

TÜRK KAHVESİ:

Yalnızca Türkler değil tüm dünya bu kahveye hayran. Damak tatlarının çok alışık olmadığı telveye bile hayran kalıyorlar. Kahvenin yanında lokum eşsiz oluyor.

YUNANİSTAN FRAPPE:

Granül halindeki kahveye su eklenmesi ve köpürtülmesiyle oluşturulur. Portekiz galao: 1 ölçek hafif kahve, üç ölçek yoğun süt derken zaten kahve olmaktan neredeyse çıkan bir kahve galao ancak seveni çok.

KÜBA CORTADITO:

Sade ancak aklınızı başınızdan alabilecek bir tadı vardır cortadito'nun. Bir ölçek süt ve bir ölçek espresso ile oluşturulur. Küba'ya nasıl ya da ne zaman gidersiniz bilmiyoruz ancak fırsat olur da giderseniz gördüğünüz her kahvecide içmenizi salık veririz.

İTALYA AFFOGATO:

İtalya'nın espresso'sunu herkes bildiği için affogato'ya, bu güzel leziz içeceğe çeviriyoruz gözlerimizi. İçinde dondurma var.

ABD AMERICANO:

Dünyanın en basit ancak en çok sevilen kahvesi olarak da adlandırılabilecek americano, espresso'nun suyla inceltilmesiyle oluşur. Yanında kurabiye iyi gider.

FİNLANDİYA KAFFEOST:

Kahvenin içine peynir konulduğunu öğrendiğinizde neler hissettiğinizi çok iyi anlayabiliyoruz. Onlar kesme şeker değil, küp şeker değil bildiğiniz peynir.