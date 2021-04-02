Antalya'da büyük panik! Çatıya çıkıp dakikalarca yardım beklediler

Antalya'da kent merkezindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelde konaklayan misafirler yangın merdiveninden terasa tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1'i kadın 2 Pakistan uyruklu turist hastaneye kaldırıldı.
Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki 10 katlı, 4 yıldızlı bir otelin saunasındaki ısıtma bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras noktasından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanların restoran ve oradan üst katlara doğru yükselmesi nedeniyle otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı.
Çoğunluğunu Pakistan uyruklu turistlerin oluşturduğu misafirler, otel personeli tarafından yangın merdiveni aracılığıyla teras bölümüne tahliye edilmeye başlandı. Dışarı çıkan bazı turistler ise çalışmaları izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Terasta duman altında kalan müşteriler ve otel çalışanların panik anları kameralara yansıdı.