SON DAKİKA: Emine Bulut davasında flaş gelişme! Eski eşine müebbet cezası onandı aile Yargıtay'a başvurdu

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi Fedai Varan, 18 Ağustos 2019 tarihinde 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, lokantada kızı F.B.V.'nin gözü önünde boğazından bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum', kızının ise 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği cezada indirim uygulamadı.
İSTİNAF, KARARI ONADI
Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlenen AHBAP Derneği Avukatı Esra Nur Saraçoğulları Özbey, yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Özbey, sanık Fedai Varan hakkında 'canavarca ve tasarlayarak öldürmeden' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bölge Adliye Mahkemesi, 1,5 yıl süren incelemenin ardından yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bunun üzerine avukat Özbey, cinayetin canavarca ve tasarlayarak işlendiğini, bu konuda emsal kararlar olduğunu belirterek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.
'YARGITAY'DAN UMUTLUYUZ'
Avukat Özbey, Yargıtay'dan hukuka uygun ve daha doğru bir karar çıkacağını ümit ettiklerini söyleyerek, "Biz bu cinayetin tasarlayarak ve canavarca hisle yapıldığını düşündüğümüz için TCK kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de hem aile avukatları hem bakanlıklar dosyaya müdahil olarak diğer kurumlar aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesine başvurduk. Bu süre zarfında gerekli incelemeleri yaptı mahkeme. Yerel mahkemenin kararının doğru olduğunu, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini reddetti. Yargıtay'a temyiz yoluna başvurduk. Yargıtay'dan hukuka uygun daha doğru bir kararın çıkacağına umutluyuz" dedi.