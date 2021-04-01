SON DAKİKA: Emine Bulut davasında flaş gelişme! Eski eşine müebbet cezası onandı aile Yargıtay'a başvurdu

'CİNAYET CANAVARCA VE TASARLAYARAK İŞLENDİ'

Avukat Özbey, müebbet hapis cezasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz kanununda karşılıklarının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yatarı daha fazla ve koşulları daha ağır. Yine şartlı salıverme koşulları da daha ağır. Bu yüzden kamuya mal olmuş tasarlayarak ve canavarca hisle işlendiğini düşündüğümüz bu cinayete ağırlaştırılmış müebbet verilmesini daha uygun görüyoruz. Yargıtay'ın bu yönde emsal kararları var. Suçun işleniş biçimi, maktulün acı çekmesi ve kanın bir anda boşalması durumları, boğazın kesilmesi, ölümcül yerlerinden bıçaklanması hepimizin gördüğü görüntülerdi. Bunların hepsi cinayetin canavarca hisle işlendiğine dair eylemler. Onun dışında failin elinde bıçakla orada olması, maktulle arasında geçen mesajlaşmalar bunlar da sanığın olayı tasarladığını gösteriyor. Bu yüzden biz Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda bu dosyadan ağırlaştırılmış hapis cezası çıkması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'EMSAL KARAR OLACAK'

Avukat Özbey, "Erkekler artık eşlerine ya da başka bir kadına bir eylem uygularken, 'Seni Emine Bulut gibi yapacağım, sen de öyle olacaksın' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu bile dosyanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadın cinayetleri konusunda önemli bir emsal karar teşkil edeceğini düşünüyoruz. Hem Emine Bulut hem de Türkiye'deki kadın cinayetleri nezdinde bu dosyadan çıkacak karar çok önemli" dedi.