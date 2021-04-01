İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30), genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için Beşiktaş'taki bir estetik cerrahi hastanesine başvurdu.



Ameliyata alınan Tuğrul, işlem sırasında fenalaştı. Doktorlar, polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğrul, hayatını kaybetti.





Evli ve bir çocuk babası Tuğrul, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ölümün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.







Baba Abdulsamet Tuğrul, "Benim ciğerim yandı. Burada bir ihmal var. Kalp ritmi bozuldu, nefesinin durduğunu söylediler. Bu insanları içeriye atsınlar" diyerek isyan etti.







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