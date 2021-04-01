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    Polis memuru siğil ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti

    İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru , siğil ameliyatı için estetik cerrahi hastanesine gitti. Operasyon sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

    Pestetik!

    İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru (30), genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için 'taki bir estetik cerrahi hastanesine başvurdu.

    Ameliyata alınan Tuğrul, işlem sırasında fenalaştı. Doktorlar, polis memurunu 'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğrul, hayatını kaybetti.


    Evli ve bir çocuk babası Tuğrul, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Ölümün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı 'a gönderildi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.



    Baba Abdulsamet Tuğrul, "Benim ciğerim yandı. Burada bir ihmal var. Kalp ritmi bozuldu, nefesinin durduğunu söylediler. Bu insanları içeriye atsınlar" diyerek isyan etti.


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