İstanbul Bahçeşehir'de alacak-verecek kavgası çıktı. Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup, birbirlerine kurşun yağdırdı. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.







Saldırganlardan 3'ü yabancı plakalı bir otomobille kaçtı. Çevreye çok sayıda polis sevk edildi.



Polisler, olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı buldu.



GÜRÜLTÜ MÜEBBETİ

İstanbul Büyükçekmece'de Şaban Eskil, evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle ateş ederek 19 yaşındaki Ahmet Can Avşar'ın ölümüne neden oldu. Katil müebbet hapse mahkum edildi. Duruşma sonrası konuşan anne Yasemin Avşar, "Bir canı 24 yıla sığdırmayı kabul etmiyorum" dedi.



GENÇ EŞİNİ BOĞDU

İzmir'de Serkan Ö. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Ceyda Ö.'yü (32) elleriyle boğarak öldürdü. Korkunç olayın yaşandığı eve giden polis ekipleri ise katil zanlısı kocayı salonda kanepede otururken yakaladı.



GÖZ DAMLASI İLE ÖLDÜRDÜ

ABD'nin Charlotte şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Joshua Hunsucker, 2018'de eşini göz damlasıyla zehirleyip öldürmekle suçlanmıştı. Stacy Hunsucker'ın ailesinin talebi üzerine yapılan otopside, göz damlasında bulunan ve dozaj aşımında kalp krizine yol açabilecek tetrizolin maddesi tespit edilmişti. Katil, dünkü duruşmada, "Çok pişmanım, üzgünüm" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ ZİYARET DÖNEMİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşebildikleri sistemin pilot uygulamasına 3 cezaevinde başladığını söyledi. Alkaç, "Birkaç ay içinde Türkiye'deki hassas grup diye tabir ettiğimiz tüm kadın, çocuk ve gençlik cezaevlerimizde hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.



TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU

Üsküdar'da iki farklı adrese düzenlenen baskında, ünlü bir markanın 54 bin 285 adet taklit ürünlerine el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Taklit ürünler arasında 53 bin 960 adet cep telefonu kılıfı, 5 adet batarya, 60 adet cep telefonu, 146 adet boş kutu, 5 adet şarj kablosu ve adaptörü, 100 adet arka ve önlü etiketin olduğu belirtildi.

134 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO

6 BİLEN çıkmayınca 134 milyon 167 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 153'er bin lira, 4 bilenler bin 869'ar lira, 3 bilenler 133'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak. (1,53,59,83,84,88,37joker)



3.1 MİLYON DEVRETTİ - ŞANS TOPU

5+1 BİLEN çıkmayınca 3 milyon 197 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 832'şer lira, 4+1 bilenler 569'ar lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 27'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 0+1 bilenler ise 5'er lira ikramiye alacak. (2,6,9,15,30+14)





KAVGA MERKEZİ

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın güzellik merkezinde kavga çıktı. Bakıma giden turistler birbirine saldırdı. Bir çalışanın kafası yarıldı.



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