Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2021 12:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 12:38
    ABONE OL

    Yeni emekli ilk maaşını alamadan yaptığı kazada öldü

    'ta meydana gelen kazada yeni emekli olan Özbek ATV aracı ile yüksekten mermer sahasına uçması sonucu yaşamını yitirdi. Özbek'in henüz ilk emekli maaşını dahi alamadığı öğrenildi.

    İHA
    Yeni emekli oldu! İlk maaşını alamadan...

    'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesi ile Yayla Mahalleleri arasında meydana gelen kazada 67 yaşındaki Özbek kullandığı ATV'nin yedi metre derinliğindeki mermer sahasına düşmesiyle birlikte hayatını kaybetti.

    İLK MAAŞINI DAHA ALAMADI
    Yeni emekli olduğu ve henüz emekli maaşını almadığı açıklanan Özbek'in bekçi olarak çalışmaya devam ettiği mermer ocağına mesai saatleri dışında ATV'yle gittiği sahada mermer blokların bulunduğu yerden iddiaya göre aracının gaz telinin takılı kalması sonrası aracın hakimiyetini kaybederek yedi metre derinliğinde ki mermer sahasına yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

    YALNIZ YAŞIYORDU
    Mermer ocağında bulunan personelin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekip Yusuf Özbek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamı boyunca hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Özbek'in herkes tarafından sevilen ikamet ettiği kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde toprağa verileceği açıklanırken, olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başladığı belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Yeni emekli ilk maaşını alamadan yaptığı kazada öldü