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    IQ'su 'dan yüksek olan 13 kişi, mütevazı bir hayat yaşıyor

    Dahi kabul edilmek için IQ puanının en az 140 olması gerekli. Alman Fizikçi , 160 olan IQ ile dâhiler grubuna girdi. IQ'su, Einstein'dan yüksek olanlar ise şöyle listelendi.

    Zeka küpü!

    Dahi kabul edilmek için IQ puanının en az 140 olması gerekli. Alman Fizikçi , 160 olan IQ ile dâhiler grubuna girdi. IQ'su, Einstein'dan yüksek olanlar ise şöyle listelendi.

    Rick Rosner-IQ 192: Tv yıldızı, matematik ve fizikle ilgileniyor.
    Evangelos Katsioulis-IQ 198: Pskiyatrist.
    Chris Langan-IQ 210: İşletmeci.
    Michael Grost-IQ 200: Bilgisayar sistemleri mimarı.


    Sho Yano-IQ 200: Hekim, 'nin 'ne 12 yaşında girdi ve 21 yaşında doktor unvanı alan en genç öğrenci oldu.
    Edith Stern-IQ 200-205: Mucit ve matematikçi.
    K. Ung-Yong-IQ 210: Fizik profesörü.


    MARILYN VOS SAVANT IQ 186-228
    Köşe yazarı. 74 yaşındaki "En yüksek IQ"' kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Amerikalı dergi köşe yazarıdır. 1986'dan beri okuyuculardan gelen soruları çözdüğü dergisinde Ask Marilyn köşesini yazıyor.

    JUDIT POLGAR IQ 170
    Macar stranç oyuncusu Polgar 15 yaşındayken a kazanan en genç oyuncu oldu. 11 dünya şampiyonunu mağlup etti.

    JACOB BARNETT IQ 170
    21 yaşında ve Einstein gibi teroik fizikçi. Barnett, 15 yaşındayken 'ne kabul edilen en genç öğrenci oldu.

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    Haberler Yaşam IQ'su Albert Einstein'dan yüksek olan 13 kişi, mütevazı bir hayat yaşıyor