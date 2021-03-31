Dahi kabul edilmek için IQ puanının en az 140 olması gerekli. Alman Fizikçi Albert Einstein, 160 olan IQ ile dâhiler grubuna girdi. IQ'su, Einstein'dan yüksek olanlar ise şöyle listelendi.

Rick Rosner-IQ 192: Tv yıldızı, matematik ve fizikle ilgileniyor.

Evangelos Katsioulis-IQ 198: Pskiyatrist.

Chris Langan-IQ 210: İşletmeci.

Michael Grost-IQ 200: Bilgisayar sistemleri mimarı.



Sho Yano-IQ 200: Hekim, Chicago Üniversitesi'nin Pritzker Tıp Fakültesi'ne 12 yaşında girdi ve 21 yaşında doktor unvanı alan en genç öğrenci oldu.

Edith Stern-IQ 200-205: Mucit ve matematikçi.

K. Ung-Yong-IQ 210: Fizik profesörü.



MARILYN VOS SAVANT IQ 186-228

Köşe yazarı. 74 yaşındaki Marilyn vos Savant "En yüksek IQ"' kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Amerikalı dergi köşe yazarıdır. 1986'dan beri okuyuculardan gelen soruları çözdüğü Parade dergisinde Ask Marilyn köşesini yazıyor.

JUDIT POLGAR IQ 170

Macar stranç oyuncusu Polgar 15 yaşındayken Uluslararası Turnuva kazanan en genç oyuncu oldu. 11 dünya şampiyonunu mağlup etti.

JACOB BARNETT IQ 170

21 yaşında ve Einstein gibi teroik fizikçi. Barnett, 15 yaşındayken Çevre Enstitüsü'ne kabul edilen en genç öğrenci oldu.