Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Juergen Hans'ı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Juergen Hans'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

"BENİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜN"

Yapılan inceleme sonucu Juergen Hans başını poşet geçirip koli bandıyla sarararak nefessiz kalmasından dolayı yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Alman Hans'ın yanında bıraktığı notta ise 'Beni Alanya'da kimsesizler mezarlığına gömün' yazdığı iddia edildi.

Alman vatandaşın rahatsız olduğu ve bir süre önce tedavi gördüğü belirtildi.

Alman turisttin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.