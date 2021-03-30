İstanbul üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi (Yaşam haberleri)

BUNU DA GÖRDÜK

Bursa'da köpeklerin tıraş ve bakım hizmetleri, işlerinde profesyonel pet kuaförler tarafından gerçekleştiriliyor. Makine ve makas tıraşlarının yanı sıra, banyo ve rötuş hizmetleri sunulan köpekler, yaklaşık 4 saatlik bir uğraş sonucu daha şık bir görünüme sahip oluyor. Bursa'da pet kuaförü Toros Çizakça Özalan, evcil köpeklerin narin bir yapıda olmalarından dolayı bakımların eğitimli kişiler tarafından, dikkatle yapılması gerektiğine işaret etti. Özalan, "her farklı ırka göre çeşitli kesim modellerinin bulunduğunu, sahiplerinin istekleri doğrultusunda da köpeklere çeşitli tarzlar oluşturabildiklerini kaydetti. Kesim ve fön köpeklerin ırkları ve kilosuna da bağlı olarak 200 TL'den-400 TL'ye kadar çıkıyor" dedi.