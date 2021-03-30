İstanbul üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi (Yaşam haberleri)

İstanbul Yenidoğan, Safa Mahallesi ve Sarıgazi'de üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi. Tespitlere göre, kadınlardan biri öncü kuvvet olarak daire zillerini çaldı. Kapıya çıkan olursa, "Derneğe yardım topluyorum" dedi. İçeride kimsenin olmadığını belirlediği daire numaralarını, dışarıdaki iki kadına ulaştırdı. Onlar da o dairelere girip içeride ne kadar altın ve para varsa alıp kaçtı. 80 daireyi soyan çete, 500 bin liralık vurgun yaptı.
YARGITAY: CEZALAR AZ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi. Yargıtay, cezaların az olduğuna kanaat getirdi.
133 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 133 milyon 46 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 83'er bin lira, 4 bilenler bin 255'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.