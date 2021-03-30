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    İstanbul üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi (Yaşam haberleri)

    , ve 'de üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi. Tespitlere göre, kadınlardan biri öncü kuvvet olarak daire zillerini çaldı. Kapıya çıkan olursa, "Derneğe yardım topluyorum" dedi. İçeride kimsenin olmadığını belirlediği daire numaralarını, dışarıdaki iki kadına ulaştırdı. Onlar da o dairelere girip içeride ne kadar altın ve para varsa alıp kaçtı. 80 daireyi soyan çete, 500 bin liralık vurgun yaptı.

    Soygun timi

    İstanbul Yenidoğan, Safa Mahallesi ve Sarıgazi'de üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi. Tespitlere göre, kadınlardan biri öncü kuvvet olarak daire zillerini çaldı. Kapıya çıkan olursa, "Derneğe yardım topluyorum" dedi. İçeride kimsenin olmadığını belirlediği daire numaralarını, dışarıdaki iki kadına ulaştırdı. Onlar da o dairelere girip içeride ne kadar altın ve para varsa alıp kaçtı. 80 daireyi soyan çete, 500 bin liralık vurgun yaptı.

    YARGITAY: CEZALAR AZ
    Yargıtay     Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi. Yargıtay, cezaların az olduğuna kanaat getirdi.

    133 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 133 milyon 46 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 83'er bin lira, 4 bilenler bin 255'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        BİR TALİHLİYE 495 BİN LİRA
        10 bilen bir kişi, 495 bin 482 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 458'er lira, 8 bilenler 234'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

        BUNU DA GÖRDÜK
        Bursa'da         köpeklerin tıraş ve bakım hizmetleri, işlerinde profesyonel pet kuaförler tarafından gerçekleştiriliyor. Makine ve makas tıraşlarının yanı sıra, banyo ve rötuş hizmetleri sunulan köpekler, yaklaşık 4 saatlik bir uğraş sonucu daha şık bir görünüme sahip oluyor. Bursa'da pet kuaförü Toros Çizakça Özalan, evcil köpeklerin narin bir yapıda olmalarından dolayı bakımların eğitimli kişiler tarafından, dikkatle yapılması gerektiğine işaret etti. Özalan, "her farklı ırka göre çeşitli kesim modellerinin bulunduğunu, sahiplerinin istekleri doğrultusunda da köpeklere çeşitli tarzlar oluşturabildiklerini kaydetti. Kesim ve fön köpeklerin ırkları ve kilosuna da bağlı olarak 200 TL'den-400 TL'ye kadar çıkıyor" dedi.
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        Haberler Yaşam İstanbul üç kişilik kadın çetesi, evleri soyup soğana çevirdi (Yaşam haberleri)