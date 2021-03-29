Motosiklet sevdasına kapılan kocasına boşanma davası açtı kazandı

"BEN BÖYLEYİM İŞİNE GELİRSE"

T.E.'nin 3 ay eve gelmediğini ve ailesini aramadığını dilekçesinde anlatan M.E.'nin avukatı, "M.E., 3 ayın sonunda eşini affetmiştir. Ancak bu defa fiziksel şiddet baş göstermiştir. Gece geç saatlere kadar başka kadınlarla mesajlaşan T.E. eşine, 'Ben böyleyim, işine gelirse' demiştir. 200 bin lira manevi tazminat ile çocuklar ve mağdur anne M.E. için toplam 2 bin 500 lira nafaka istiyoruz" dedi.