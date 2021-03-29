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    • 29.03.2021 16:44
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    • 29.03.2021 16:44
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    'da akılalmaz kaza! Feci şekilde hayatını kaybetti

    Arnavutköy'de korkunç bir olay yaşandı. Freni boşalan bir kamyonun sürücüsü, araç durmayınca kamyondan atladı. Kamyon ile mezarlık duvarı arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

    İstanbul'da akılalmaz kaza! Feci şekilde hayatını kaybetti

    Arnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi. Kaza, saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü M.Z.Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti. Şoförü bunun üzerine durmayan kamyondan dışarı atladı. Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

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