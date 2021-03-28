En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı olan belirli kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi. Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların çoğunun aksine Centauri balının yılda sadece bir kez toplandığı ifade edildi. Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/gısa Enstitüsüne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.