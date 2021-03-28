Türkiye'de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Lezzetiyle dünyaya nam salan Türk balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart'ta Centauri balının, dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi. Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmesinde resmi bir hakemin, balın başarısının doğruladığı belirtildi.
KİLOSU TAM 96 BİN TL
Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.