Şükür namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Şükür namazı fazileti ve duası!

ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR?

Şükür namazı, bizlere sonsuz nimetler veren, bizleri yaratan Allah (c.c.) 'a karşı şükürlerimizi sunmak için Allah rızası için kılınan bir namazdır. Alimlere göre şükür namazı 2 rekattır. Fatiha'dan sonra istenilen sure okunarak kılınabilir. Çoğu alimlere göre ilk rekatta Kafirun ve ikinci rekatta ise İhlas sureleri okunur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şükür namazı kılıp akabinde şükür duası ederdi. Şimdi şükür namazı nasıl kılınır sırasıyla tarifini paylaşalım.

ŞÜKÜR DUASI

En kısa şükür duası "Elhamdülillah" yani Türkçesiyle "Allah'ım sana şükürler olsun." demektir. Şükretmek için "Elhamdülillah" zikrini çekebilirsiniz. Bunun dışında hadislerde tavsiye edilen şükür duaları da mevcuttur. Birkaç tanesi aşağıdaki gibidir.Sabah yapılacak şükür duası:"Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr"Akşam yapılacak şükür duası:"Allahümme mâ emsâ bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr"Ayrıca hamd ve şükür için okunacak başka bir dua bu şekildedir:"El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr."Başka bir şükür duası da böyledir:"Elhamdülillahi alâ ni'metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân."Allah (c.c.) yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Amin...

Şükür Namazının Faziletleri Ve Önemi Nedir?

Şükür namazı kılmanın bir çok fazileti bulunmaktadır. Şükür namazı kılmak sünnet olduğu gibi sünnete itibar etmenin sevabına nail olmaya vesile olmaktadır. Şükür namazı peygamber efendimizin hadislerinde günahlardan kurtulmaya vesile olan bir ibadet olmaktadır.