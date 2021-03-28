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    • Yaşam
    • 28.03.2021 10:07
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    • 28.03.2021 10:07
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    ? Kaç rekat? !

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla ? Kaç rekat? Sorusunun yanıtını arıyor. İslamiyet’te önemli bir yeri bulunan, önemli sünnetlerden biri olan ve her nimet Allah tarafından gönderildiği için buna şükretmenin yeri başkadı. Kur'an-ı Kerim'de de geçen şükretmenin yeri ve zamanı yoktur, Allah’a yaşattığı tüm iyilikler içinde her zaman dua edilir. Peki nedir? İşte tüm bilgiler…

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    Şükür namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Şükür namazı fazileti ve duası!

    Şükür namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Şükür namazı fazileti ve duası nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Allah'a (C.C) şükretmenin önemi ile ilgili birçok kaynakta geçmektedir ve milyonlarca Müslüman alemi için çok önemlidir. Bu noktada herhangi bir dileği gerçekleşen, sağlıklı olduğu ve doyduğu, ısındığı için ya da pek çok farklı güzellikten dolayı Allah'a teşekkür etmek isteyenler şükür namazının doğru kılınışını araştırıyor. İşte bilgiler…

    ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Şükür kelime olarak minnettarlık, iyilik edeni iyiliğiyle övmek gibi anlamlar barındırır. Allah'ın (C.C) verdiği her nimete karşı şükretmek ise büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı yetmiş beş yerde geçerken önemi de apaçık belirtilmiştir. Hadis kaynaklarında da şükretmenin ne denli mühim olduğuna vurgu yapılmıştır.

    Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) şükür namazı kılarak dua ettiği belirtilmiştir. 2 rekâttan oluşan ve nafile bir namaz olan şükür namazının adım adım kılınışına aşağıda yer verdik. Şükür namazının kılınışı ve bu namazda okunacak dualar şöyle;

    Şükür Namazı Kılınışı 1. Rekât

    "Niyet ettim Allah rızası için iki rekât şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.
    "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.
    Sübhaneke okunur, besmele çekilir.
    Fatiha sûresi okunur ardından Kur'an'dan bir sûre okunur
    Rükuya gidilir ve ardından secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
    Şükür Namazı Kılınışı 2. Rekât

        2. rekâta başladıktan sonra ayağa kalkıp kıyama durulur, besmele çekilir.
        Fatiha sûresini okunur ve Kur'an'dan bir sûre okunur.
        Rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
        Oturarak Ettehiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz sona erdirilir.

        ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR?

        Şükür namazı, bizlere sonsuz nimetler veren, bizleri yaratan Allah (c.c.) 'a karşı şükürlerimizi sunmak için Allah rızası için kılınan bir namazdır. Alimlere göre şükür namazı 2 rekattır. Fatiha'dan sonra istenilen sure okunarak kılınabilir. Çoğu alimlere göre ilk rekatta Kafirun ve ikinci rekatta ise İhlas sureleri okunur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şükür namazı kılıp akabinde şükür duası ederdi. Şimdi şükür namazı nasıl kılınır sırasıyla tarifini paylaşalım.

        ŞÜKÜR DUASI

        En kısa şükür duası "Elhamdülillah" yani Türkçesiyle "Allah'ım sana şükürler olsun." demektir. Şükretmek için "Elhamdülillah" zikrini çekebilirsiniz. Bunun dışında hadislerde tavsiye edilen şükür duaları da mevcuttur. Birkaç tanesi aşağıdaki gibidir.Sabah yapılacak şükür duası:"Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr"Akşam yapılacak şükür duası:"Allahümme mâ emsâ bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr"Ayrıca hamd ve şükür için okunacak başka bir dua bu şekildedir:"El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr."Başka bir şükür duası da böyledir:"Elhamdülillahi alâ ni'metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân."Allah (c.c.) yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Amin...

        Şükür Namazının Faziletleri Ve Önemi Nedir?

        Şükür namazı kılmanın bir çok fazileti bulunmaktadır. Şükür namazı kılmak sünnet olduğu gibi sünnete itibar etmenin sevabına nail olmaya vesile olmaktadır. Şükür namazı peygamber efendimizin hadislerinde günahlardan kurtulmaya vesile olan bir ibadet olmaktadır.
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