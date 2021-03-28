Şükür namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Şükür namazı fazileti ve duası nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Allah'a (C.C) şükretmenin önemi ile ilgili birçok kaynakta geçmektedir ve milyonlarca Müslüman alemi için çok önemlidir. Bu noktada herhangi bir dileği gerçekleşen, sağlıklı olduğu ve doyduğu, ısındığı için ya da pek çok farklı güzellikten dolayı Allah'a teşekkür etmek isteyenler şükür namazının doğru kılınışını araştırıyor. İşte bilgiler…
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Şükür kelime olarak minnettarlık, iyilik edeni iyiliğiyle övmek gibi anlamlar barındırır. Allah'ın (C.C) verdiği her nimete karşı şükretmek ise büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı yetmiş beş yerde geçerken önemi de apaçık belirtilmiştir. Hadis kaynaklarında da şükretmenin ne denli mühim olduğuna vurgu yapılmıştır.
Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) şükür namazı kılarak dua ettiği belirtilmiştir. 2 rekâttan oluşan ve nafile bir namaz olan şükür namazının adım adım kılınışına aşağıda yer verdik. Şükür namazının kılınışı ve bu namazda okunacak dualar şöyle;
Şükür Namazı Kılınışı 1. Rekât
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekât şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke okunur, besmele çekilir.
Fatiha sûresi okunur ardından Kur'an'dan bir sûre okunur
Rükuya gidilir ve ardından secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
Şükür Namazı Kılınışı 2. Rekât