Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Meryem ile Öner Türk'ün sarı fırtınası Selim Alperen
Şengül Gökçe'nin yakışıklısı Kuzey Balık
Fatma ile Yusuf Yazıcı'nın kızları Zeynep ve Zehra
İnci ile Ömer Çelik'in kızları Hira ve İpek Çelik
Burcu ile Mehmet Ertan'ın yakışıklısı Yekta Ertan