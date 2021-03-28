Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Meryem ile Öner Türk'ün sarı fırtınası Selim Alperen





Şengül Gökçe'nin yakışıklısı Kuzey Balık



Fatma ile Yusuf Yazıcı'nın kızları Zeynep ve Zehra



İnci ile Ömer Çelik'in kızları Hira ve İpek Çelik





Burcu ile Mehmet Ertan'ın yakışıklısı Yekta Ertan

