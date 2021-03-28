Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Anne olma uğruna kariyerini bir kenara bıraktı: 10 yıl sonra hayaline kavuştu

    'da 2009 yılında evlenen - çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca çare aradı. 10 yıl boyunca 4 kez tedavisi gördüler ama her denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Son çare başvurdukları Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. ci, çifte "Yoğun iş temposunda bu tedavinin mümkün olmadığını" anlattı.

    Dört dörtlük başarı

    'da 2009 yılında evlenen - çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca çare aradı. 10 yıl boyunca 4 kez tedavisi gördüler ama her denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Son çare başvurdukları Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. ci, çifte "Yoğun iş temposunda bu tedavinin mümkün olmadığını" anlattı.

    İşinden ayrılıp, kariyerinden vazgeçen Kara'ya özel tedavi uygulandı. Tedavisi sayesinde öncelikle ti problemi çözülen Kara, transfer edilen embriyo bebek haberini alınca sevinçten ağladı.

    STRES BAŞ DÜŞMAN
    Prof.     Dr. Mustafa Bahçeci "Meral Hanım'a uyguladığımız özel tedavi onun anne olmasını sağladı. Tüp bebek tedavisi gören anne adaylarının, stresten uzak olmaları gerekir" açıklamasını yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Anne olma uğruna kariyerini bir kenara bıraktı: 10 yıl sonra hayaline kavuştu