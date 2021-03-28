Anne olma uğruna kariyerini bir kenara bıraktı: 10 yıl sonra hayaline kavuştu

İstanbul'da 2009 yılında evlenen Meral- Evren Kara çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca çare aradı. 10 yıl boyunca 4 kez tüp bebek tedavisi gördüler ama her denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Son çare başvurdukları Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, çifte "Yoğun iş temposunda bu tedavinin mümkün olmadığını" anlattı.

İşinden ayrılıp, kariyerinden vazgeçen Kara'ya özel tedavi uygulandı. Tedavisi sayesinde öncelikle çikolata kisti problemi çözülen Kara, transfer edilen embriyo bebek haberini alınca sevinçten ağladı.

STRES BAŞ DÜŞMAN

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci "Meral Hanım'a uyguladığımız özel tedavi onun anne olmasını sağladı. Tüp bebek tedavisi gören anne adaylarının, stresten uzak olmaları gerekir" açıklamasını yaptı.