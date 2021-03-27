Dünya Türkçe konuşuyor

Dünyada en çok dil çeşitliliğine sahip ülkeler belli oldu. Sadece 8,9 milyonluk bir nüfusa rağmen, Papua Yeni Gine ülke genelinde konuşulan toplam 840 dil ile ilk sırayı kaptı. Bu Kaliforniya büyüklüğündeki bir alanda konuşulan dünya dillerinin neredeyse yüzde 12'sine eşit. Listede ikinci sırada 711 farklı dil ile Endonezya yer alıyor. Türkçenin 1. ya da 2. dil olarak konuşulduğu ülkeler de belirlendi. Türkçe, en çok Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, KKTC, Yunanistan'da konuşuluyor.
- Yaşam
- 27.03.2021 Gazete