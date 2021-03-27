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    Dünya konuşuyor

    Ülkelerde en çok konuşulan diller açıklandı... , 840 dille ilk sırada yer aldı. ise ve ’da en popüler 2. dil

    Dünya Türkçe konuşuyor
    Dünyada en çok dil çeşitliliğine sahip ülkeler belli oldu. Sadece 8,9 milyonluk bir nüfusa rağmen, ülke genelinde konuşulan toplam 840 dil ile ilk sırayı kaptı. Bu büyüklüğündeki bir alanda konuşulan dünya dillerinin neredeyse yüzde 12'sine eşit. Listede ikinci sırada 711 farklı dil ile yer alıyor. nin 1. ya da 2. dil olarak konuşulduğu ülkeler de belirlendi. Türkçe, en çok , , , , , 'da konuşuluyor.
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