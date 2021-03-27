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    Doğru 'IKEA'metgah! IKEA'nın sahibi 'ın hayatı...

    IKEA’nın sahibi hayatı boyunca hep ikinci el kıyafetler giyindi. 40 yıl aynı evde yaşayıp aynı arabaya bindi. 58 milyar dolarlık servetinin büyük bölümünü yardım kuruluşlarına verdi. 3 çocuğuna ise şunları öğütledi: Her zaman sıfırdan başlıyormuş gibi çalışın!

    Doğru 'IKEA'metgah!
    İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi , 2018 yılında hayatını kaybetti. 58 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü yardım kuruluşlarına verdi. 3 çocuğunun her birine de 1.2 milyar dolar bıraktığı öğrenildi.Kampard, "Onlar doğru yolda ilerler ve çok daha başarılı olurlar" dedi.



    Ünlü işadamının en küçük oğlu , şunları söyledi: "Babam bize sıfırdan başlamamızı söylerdi. Öyle de oldu. 'da koli taşıdım, kasada çalıştım. Son olarak muhasebe bölümüne geçtim. Şimdi o günlerin benim için asıl eğitim olduğunu daha iyi anlıyorum. 2 çocuğum var ve onlar da hayata böyle atılıyor"
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