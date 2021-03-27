İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad, 2018 yılında hayatını kaybetti. 58 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü yardım kuruluşlarına verdi. 3 çocuğunun her birine de 1.2 milyar dolar bıraktığı öğrenildi.Kampard, "Onlar doğru yolda ilerler ve çok daha başarılı olurlar" dedi.
Ünlü işadamının en küçük oğlu Mathias Kamprad, şunları söyledi: "Babam bize sıfırdan başlamamızı söylerdi. Öyle de oldu. İKEA'da koli taşıdım, kasada çalıştım. Son olarak muhasebe bölümüne geçtim. Şimdi o günlerin benim için asıl eğitim olduğunu daha iyi anlıyorum. 2 çocuğum var ve onlar da hayata böyle atılıyor"
Ünlü işadamının en küçük oğlu Mathias Kamprad, şunları söyledi: "Babam bize sıfırdan başlamamızı söylerdi. Öyle de oldu. İKEA'da koli taşıdım, kasada çalıştım. Son olarak muhasebe bölümüne geçtim. Şimdi o günlerin benim için asıl eğitim olduğunu daha iyi anlıyorum. 2 çocuğum var ve onlar da hayata böyle atılıyor"