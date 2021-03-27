Avrasya bebek! Tünele iki kişi girdiler üç kişi çıktılar...

İstanbul Kartal'da yaşayan öğretmen Seda Giray, 9 aylık hamileydi. Dün sabaha karşı aniden sancıları geldi. Doktoru ise Avrupa Yakası'nda, Bahçelievler'deki hastanedeydi.
Eşi Deniz Giray, hemen direksiyonun başına geçti. Çift, trafiğe girmemek için Avrasya Tüneli'ni kullanmaya karar verdi. Ancak o anda Seda'nın suyu geldi. Genç kadın ilk önce panikledi.
Ancak daha sonra derin bir nefes alıp normal doğuma geçti. Bir süre sonra ise oğlu Devin Ege'yi dünyaya getirdi. Bir ilki başaran genç kadın yaşadığı film gibi anı şu sözlerle dile getirdi:
TÜNELDE BİR İLK...
"Sancılar gelince doğuracağımı anladım. Gerekeni yapmak durumundaydım. Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak, hayatını tehlikeye atmak demekti. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun... Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık."
DİDEM SEYMEN - BULUT YAMANDAĞ
Eşi Deniz Giray, hemen direksiyonun başına geçti. Çift, trafiğe girmemek için Avrasya Tüneli'ni kullanmaya karar verdi. Ancak o anda Seda'nın suyu geldi. Genç kadın ilk önce panikledi.
Ancak daha sonra derin bir nefes alıp normal doğuma geçti. Bir süre sonra ise oğlu Devin Ege'yi dünyaya getirdi. Bir ilki başaran genç kadın yaşadığı film gibi anı şu sözlerle dile getirdi:
TÜNELDE BİR İLK...
"Sancılar gelince doğuracağımı anladım. Gerekeni yapmak durumundaydım. Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak, hayatını tehlikeye atmak demekti. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun... Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık."
DİDEM SEYMEN - BULUT YAMANDAĞ