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    Avrasya bebek! Tünele iki kişi girdiler üç kişi çıktılar...

    Hamile , sancılandı. ’ndaki doktoruna gitmek için eşiyle yola çıktı! ’nde girdiklerinde ise doğum başladı. ’nin 106 metre altında, aracın içinde doğum yaptı!

    Avrasya bebek
    İstanbul 'da yaşayan öğretmen , 9 aylık hamileydi. Dün sabaha karşı aniden sancıları geldi. Doktoru ise 'nda, 'deki hastanedeydi.


    Eşi , hemen direksiyonun başına geçti. Çift, trafiğe girmemek için 'ni kullanmaya karar verdi. Ancak o anda Seda'nın suyu geldi. Genç kadın ilk önce panikledi.



    Ancak daha sonra derin bir nefes alıp normal doğuma geçti. Bir süre sonra ise oğlu 'yi dünyaya getirdi. Bir ilki başaran genç kadın yaşadığı film gibi anı şu sözlerle dile getirdi:



    TÜNELDE BİR İLK...
    "Sancılar gelince doğuracağımı anladım. Gerekeni yapmak durumundaydım. Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak, hayatını tehlikeye atmak demekti. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun... Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık."

    - BULUT YAMANDAĞ

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