Müslüman olmadan önce aktris olmak için eğitim aldığını, bunun "en büyük hayali" olduğunu dile getiren Rosalie, "Bu hayalimi gerçekleştirmek için 14 yaşından itibaren birçok yapımda rol aldım. Los Angeles'te eğitim aldım ve bir süre Amerika'da yaşadım. Bu benim hayatımın hayaliydi. Senaryo yazarlığı yaptım, kısa bir süre yönetmenlik yaptım. Bollywood'da da rol aldım." dedi.

Rosalie, bu sırada tek başına Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini, bu ziyaretin hayatını değiştirdiğini belirtti.

"Türkiye'de bir dini bulmak gibi amacım yoktu" ifadelerini kullanan Rosalie, şöyle devam etti:

"Google'dan gezilecek yerlere baktım. Sultanahmet Camisi vardı. 'Belki giderim' dedim. Ama gerçekten korkuyordum. 'Acaba bana bağırırlar mı, kızarlar mı?' diye düşünüyordum. Çünkü Müslümanlar hakkında iyi fikirlerim yoktu. İslam hakkındaki bilgilerimin kaynağı da sadece medyaydı. Yine de camiye gitmeye karar verdim. Şimdi de taktığım eşarbı o gün satın alıp camiye gittim. Saygılı olmak istiyordum ve saçlarımla kimseyi rahatsız etmek istemiyordum. Camiye gittiğimde insanlar namazı bitirmiş dua ediyorlardı. İnternetten ne dediklerine baktım, 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber. Ben de onlarla söyledim. Ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum aslında. Sonra caminin içine girdim ve 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber' diyerek, ben de tekrar etmeye başladım. Yarım saat kadar tesbihat yaptım. Etrafıma bakıyordum ve harika ve huzur dolu bir ortam vardı. İnanamıyordum. Etrafımda namaz kılanları izliyordum. Caminin içindeki güzellik ve huzurdan çok etkilendim. Kimse bana bağırmıyordu ya da kaba davranmıyordu, korktuğum gibi. Şoka girmiştim."