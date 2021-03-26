Rosalie, 22 yaşında Türkiye'ye gelerek, kapsamlı bir İstanbul turu yaptı. "Hayatının dönüm noktası" olarak nitelendirdiği bir gün, İslamofobik söylemlerden dolayı "Belki bana bağırırlar ya da kötü davranırlar' diye korkarak girdim" dediği Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden Rosalie, ibadet eden Müslümanlar ile atmosferden çok etkilendi.
Camiden çıktıktan sonra tüm hayatını derinden etkileyecek bir yolculuğa adım atan Rosalie, İngilizce mealini satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i İngiltere'ye döndükten sonra da büyük bir heyecan ve ilgiyle okumayı sürdürdü.
Rosalie, bir yıllık araştırmanın ardından Müslüman olmaya karar vererek, sosyal medya hesaplarında İslam'ı anlatmaya ve İslamofobik söylemlere karşı mücadele etmeye başladı.
Aktrislik hayalini geride bırakan, İslami içerikli yapımlar için çalışmalarını sürdüren Rosalie, ikinci kez geldiği Türkiye'de İslam dini ile tanışmasını, bu dönemde yaşadıklarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
"CAMİYE GİRİNCE BANA BAĞIRIRLAR, KÖTÜ DAVRANIRLAR DİYE KORKUYORDUM"
Çocukluğunda seküler bir ailede büyüdüğünü söyleyen Rosalie, lise ve üniversite yıllarının sinemayla iç içe geçtiğini söyledi.