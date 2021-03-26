SON DAKİKA: Derede can pazarı: O taş olmasaydı yoktuk

Taş olmasaydı yoktuk. Aracın üstüne çıktık. Allah razı olsun halk bizi kurtardı. Ölüm korkusunu yaşadık. Dere çok şiddetliydi, araç hareket ediyordu. Kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. İpi belimize doladık, halk bizi çekip çıkardı. Görüntüleri izledim; verilmiş sadakamız varmış. Ölümden ucuz kurtulduk. Belki de ölmüştük. Herkesten Allah razı olsun. Halk olmasaydı çıkamazdık oradan" dedi.

'ALLAH'IN TAKDİRİ Kİ BİR TAŞA TUTUNDULAR'

Araçtan çıkarılanların akrabası Caner Sağlam da haber üzerine Trabzon'a geldiklerini söyleyerek, "Acı bir şekilde buraya geldik. Çok korktuk acı haber için. Allah oradaki insanlardan ve tüm ekiplerden razı olsun. Çok şükür durumları gayet iyi. Görüntüler izledik; mucize kurtuluş oldu.