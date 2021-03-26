SON DAKİKA: Derede can pazarı: O taş olmasaydı yoktuk

Kaza, dün Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'dan çalışmak amacıyla Trabzon'a gelmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Cezmi Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Karadere'ye uçtu.
Sürücü ile yanındaki akrabaları Bahattin Sağlam (35) ve İlyas Şirin (38), hafif sıyrıklarla atlattıkları kazada otomobilden çıkmayı başardı, ancak derede mahsur kaldı.
Kazayı gören vatandaşlar, kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kayanın üzerinde hayatta kalmaya çalışan 3 kişi için seferber oldu. Otomobilin sürüklenmesine de engel olan kayanın üzerinde korku dolu anlar yaşayan 3 kişi, vatandaşlar tarafından bellerine bağlanan halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu akrabalar, kontrol amaçlı götürüldükleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada su debisi yükselen deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin, vatandaşlar ve çevredeki sürücülerin yardımıyla son anda kurtuldukları yer aldı.