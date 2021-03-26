Eşini öldürdü! 'Domuz sandım ateş ettim' dedi

Olay, 4 Eylül 2020'de Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi, Karabetaş bölgesinde meydana geldi. İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, tabancası ile balkondan ateş etti.
EŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaş'ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu.
Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.