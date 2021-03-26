İYİ Kİ VARSINIZ

Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'e (31) Antalyalı iş insanlarından destek geldi. Kendisini cezaevinde ziyaret eden avukatı, İpek'e iş insanlarından gelen 'Tahliye olduğunda işin, aşın hazır' mesajını iletti. İpek de "İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.