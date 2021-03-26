Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cumhuriyet Savcısı m başından vurularak ağır yaralandı (Yaşam haberleri)

    'ta önceki gece Cumhuriyet Savcısı m (28), evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, soruşturma başlattı.

    Kabus günü

    Yozgat'ta önceki gece Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, soruşturma başlattı. Salkım'ın evindeki 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde Salkım'ın A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtti.

    YASTIK ALTI KALDI
    Antalya'da     Covid-19 hastası Iraz M. (83), hastaneye kaldırıldı. Refakatçi olarak yanına gelen damadı Hasan B. (51) 'Virüs bulaştırmasın' diye kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalıştı. Tutuksuz yargılanan damat, dün beraat etti.

    İYİ Kİ VARSINIZ
    Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'e (31) Antalyalı iş insanlarından destek geldi. Kendisini cezaevinde ziyaret eden avukatı, İpek'e iş insanlarından gelen 'Tahliye olduğunda işin, aşın hazır' mesajını iletti. İpek de "İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.

        SIR ÇÖZÜLDÜ: UYUŞTURUCU
        İstanbul Harbiye'de önceki gece Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürler (28) kaldıkları otelde ölü bulundu. Şüpheli ölümlerin sırrı dün çözüldü. Yapılan incelemede ikilinin aldıkları kokaine bağlı öldükleri belirlendi.

        5. KATTAN ÖLÜME DÜŞTÜ
        Sinop'ta Ümmühan Gökoğlu (41), 5. kattaki evinin balkonunda olduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.


        8 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 8 milyon 84 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 983'er lira, 4 bilenler 501'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            OYUN DEĞİL GERÇEK
            Ege Üniversitesi Teknoparkında faaliyet gösteren mobil oyun yazılım şirketi kurucusu Mertcan Kurum, Türk oyun yazılımcılarının uluslararası başarılarına devam ettiğini belirterek, mart ayında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sının Türk şirketleri tarafından geliştirildiğini söyledi. Kurum, üniversite yıllarında başladığı oyun yazılımı işini 2018 yılında Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde kurduğu Ruby Games şirketiyle geliştirdiğini belirtti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım başından vurularak ağır yaralandı (Yaşam haberleri)