Yozgat'ta önceki gece Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, soruşturma başlattı. Salkım'ın evindeki 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde Salkım'ın A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtti.
YASTIK ALTI KALDI
Antalya'da Covid-19 hastası Iraz M. (83), hastaneye kaldırıldı. Refakatçi olarak yanına gelen damadı Hasan B. (51) 'Virüs bulaştırmasın' diye kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalıştı. Tutuksuz yargılanan damat, dün beraat etti.
İYİ Kİ VARSINIZ
Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'e (31) Antalyalı iş insanlarından destek geldi. Kendisini cezaevinde ziyaret eden avukatı, İpek'e iş insanlarından gelen 'Tahliye olduğunda işin, aşın hazır' mesajını iletti. İpek de "İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.