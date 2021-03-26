Anne olmak işte bu! Oğluna ikinci kez can verdi

"CANLIDAN CANLIYA NAKİL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL"

Merkezimize başvurdu. Kadavra listesine girdi. Ancak kendisine böbrek bulunamadı. Annesi böbreğini verdi. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Çünkü burada canlıdan canlıya böbrek naklinde bir kişinin hayatı kurtuluyor ama diğer taraftan da vericiyi potansiyel hasta durumuna sokmuş oluyorsunuz.