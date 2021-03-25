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    • 25.03.2021 17:42
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    • 25.03.2021 17:47
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    'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı!

    'nin önde gelen kayak merkezlerinin bulunduğu 'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber ekibi, kış lastiği ve zincirleri bulunmayan araçların yolda kaldığını bildirdi.

    İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı 1 metre!

    'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranı ise yüksek seviyede...

    Kar yağışının Bursa şehir merkezi ve Uludağ'da aralıksız sürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Kırbulut, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığını söyledi.

    Kırbulut, bölgesinde kış lastiği ve zincirleri bulunmayan araçların Uludağ'ın zirvesine çıkmakta zorlandığını ve vatandaşların araçlarını yol kenarına çekere kar yağışının keyfini çıkardığını ifade etti.



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    Haberler Yaşam Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı!