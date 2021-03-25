Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranı ise yüksek seviyede...



Kar yağışının Bursa şehir merkezi ve Uludağ'da aralıksız sürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığını söyledi.





Kırbulut, Kirazlıyayla bölgesinde kış lastiği ve zincirleri bulunmayan araçların Uludağ'ın zirvesine çıkmakta zorlandığını ve vatandaşların araçlarını yol kenarına çekere kar yağışının keyfini çıkardığını ifade etti.