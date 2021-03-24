Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol cüzdanım nasıl kullanılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Online alışveriş imkanı sunan, gıdadan temizliğe kıyafetten teknolojiye, güzellik ürünlerinden ev eşyalarına pek çok ürün seçeneğine kısa sürede ulaşılmasını ve uygun fiyatla alınmasını sağlayan Trendyol'da ödemeler nasıl gerçekleşiyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?
En büyük müşteri ağına sahip alışveriş sitesi olan Trendyol kapıda ödeme yok. Trendyol'da alışveriş sadece kredi kartı ya da banka kartları ile yapılabiliyor. Trendyol online alışverişlerde kartla ödeme alıyor. Güvenliği ise 3D Secure sistemi ile sağlıyor.
Kredi kartına taksit yapılıyor mu?
• 27 Eylül 2016 tarih itibariyle resmi gazetede yayınlanan madde ile kozmetik ürünlere taksit yasağı gelmiştir.
• 15 Ağustos 2018 tarih itibariyle resmi gazetede yayınlanan madde ile kuyum ürünlerine taksit yasağı gelmiştir.
• Sepetinizde herhangi bir kozmetik ürünü yoksa World, Bonus, Axess, Maximum, CardFinans ve Paraf kredi kartlarına taksit imkanı bulunmaktadır.
TRENDYOL CÜZDANIM NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Trendyol cüzdanım, alışveriş için belli oranda yükleme yapılarak ödeme gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kredi kartı ya da banka kartına belli bir miktarda para yükleyerek yapılan alışveriş ödeme sistemidir. Trendyol Cüzdanım hesabına belli zamanlarda belli tutarlarda yükleme yapıyor. Bonus şeklinde tanımlanan bu parayı dilediğiniz gibi harcama imkanı sağlıyor.
Trendyol cüzdanım ödeme sisteminde en fazla 750TL para yüklemesi yapılabilir.
Trendyol Cüzdanım için öncelikle üye girşi yapmalısınız. Ardından, Hesabım >Trendyol Cüzdanım sayfasına giriş yapabilirsiniz.
Trendyol Cüzdanım kullanımı için; Kart bilgilerinizi girerek yüklemek istediğiniz para miktarını tanımlamanız gerekir. Ardından telefonuna gelecek onay kodunu sisteme girmelisiniz. Tüm bu adımların sonunda Trendyol Cüzdanım uygulamasını kullanabirsiniz.
Her alışveriş öncesi hesabınıza para tanımlamanız mümkün. Tamamen güvenli olan bu metod sizden 3D Secure yöntemi ile onay ister.
Ücret iadesi Trendyol Cüzdanım'a ne kadar sürede yansır?
Cüzdan ile oluşturulan siparişlerin geri ödemeleri, ürün iadesinin onaylanması ile birlikte en geç 10 dk içerisinde Trendyol Cüzdanım hesabınıza yatırılır.