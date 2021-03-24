TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?

En büyük müşteri ağına sahip alışveriş sitesi olan Trendyol kapıda ödeme yok. Trendyol'da alışveriş sadece kredi kartı ya da banka kartları ile yapılabiliyor. Trendyol online alışverişlerde kartla ödeme alıyor. Güvenliği ise 3D Secure sistemi ile sağlıyor.

Kredi kartına taksit yapılıyor mu?



• 27 Eylül 2016 tarih itibariyle resmi gazetede yayınlanan madde ile kozmetik ürünlere taksit yasağı gelmiştir.

• 15 Ağustos 2018 tarih itibariyle resmi gazetede yayınlanan madde ile kuyum ürünlerine taksit yasağı gelmiştir.

• Sepetinizde herhangi bir kozmetik ürünü yoksa World, Bonus, Axess, Maximum, CardFinans ve Paraf kredi kartlarına taksit imkanı bulunmaktadır.