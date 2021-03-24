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    'da karısı oğan'ı öldüren katile adliye girişinde arkadaşlarından şok sözler

    'nın ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak eşi oğan'ı tabancayla öldüren . adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bu mu adam!

    'nın ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak eşi oğan'ı tabancayla öldüren . adliyeye sevk edildi.

    Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Diğer yandan olay günü ve Besat D.'nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.'nin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da karısı Rabia Doğan'ı öldüren katile adliye girişinde arkadaşlarından şok sözler