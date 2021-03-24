Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak eşi Rabia Doğan'ı tabancayla öldüren Besat D. adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer yandan olay günü Rabia Doğan ve Besat D.'nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.'nin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.