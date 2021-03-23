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    • Yaşam
    • 23.03.2021 23:24
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    • 23.03.2021 23:43
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    'de eşiyle barışmak isteyen bir adam hattına çıktı!

    'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen bir kisi hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs polisler tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

    İHA
    Barışmak için direğe çıktı!

    Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen M.T. isimli kişi, yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    EŞİNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR
    Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen M.T., yüksek gerilim hattına çıktı.

    POLİSLER İNDİRDİ
    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattı çevresinde hava yastığı açarak önlem alırken, M.T. ise polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.
        Haberler Yaşam Kayseri'de eşiyle barışmak isteyen bir adam yüksek gerilim hattına çıktı!