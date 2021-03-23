POLİSLER İNDİRDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattı çevresinde hava yastığı açarak önlem alırken, M.T. ise polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.