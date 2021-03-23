Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen M.T. isimli kişi, yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
EŞİNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen M.T., yüksek gerilim hattına çıktı.
POLİSLER İNDİRDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattı çevresinde hava yastığı açarak önlem alırken, M.T. ise polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.