Bu koç tam tamına 90 kg! Sahibi 50 bin TL bile verseler satmayı düşünmüyor

Bu şekilde dede mesleğini sürdürüyorum. Bendeki 3 tane büyük koçun özelliği, yaklaşık 2 asırdan bu yana olan koyunların ırkından olması ve geniyle ve ırkıyla oynanmamış olması. Aynı düzenden devam ediyorum. Onları büyütüyorum. Koçlar 7, 4 ve 3 yaşında. Koçlardan bir tanesi 90, diğeri 80 ve diğer de 70 kilogram geliyor.