Eşine yardım için arıcılığa başladı! Önceleri ağlıyordu şimdi başka kadınlara istihdam sağladı

Demirel, eşine yardım ederken onun mutlu olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini belirtti.

Eşinin satılan balların parasını kendisine verdiğini aktaran Demirel, "Eşimin yapmış olduğu iş artık benim de işim oldu. Ben de meslek sahibi oldum. Birlikte para kazanmak, daha çok üretmek beni daha çok mutlu ediyor." dedi.