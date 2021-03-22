Eşine yardım için arıcılığa başladı! Önceleri ağlıyordu şimdi başka kadınlara istihdam sağladı

Adana'da 4 yıl önce eşine yardımcı olmak amacıyla başladığı arıcılığı mesleği haline getiren Merve Demirel, 200'e ulaşan kovan sayısıyla hem aile gelirini arttırdı hem de başka kadınlara da istihdam sağladı.
Pozantı ilçesinde yaşayan Merve Demirel, arıcılık yapan eşi Murat Demirel ile evlendikten sonra kocasının yönlendirmesiyle bu mesleği öğrenmeye başladı.
İlk dönemlerde arı sokmaları nedeniyle sık sık bu işi yapmaktan vazgeçmeyi düşünen Demirel, her şeye rağmen kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi.
Demirel, AA muhabirine, evlenmeden önce herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmadığını, evlilik sonrası bu sektörle tanıştığını belirtti.
Eşinin kendisine yardım etmesini istediğinde önce arılardan çok korktuğu için yapamayacağını düşündüğünü anlatan Demirel, "İlk zamanlarda sokulduktan sonra bu işi yapmak istemiyorsunuz, bayağı tereddüt ediyorsunuz. Sonrasında zaten alışıyorsunuz. Arılara korkmadan yaklaşmanız lazım, korktuğunuzu bildiği an sizi sokmaya çalışır. Korkmadıkça onlar zarar vermemeye başlıyor, böylece alıştım. Başladıktan sonra çok zevkli bir iş olduğunu anlıyorsunuz." diye konuştu.