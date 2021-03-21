Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tatlı rekabet! sordu: mı sütlaç mı?

    Gurme , yaptığı anketle bu kez tatlı tutkunlarını çağırdı… , sosyal medya hesabından “ mı sütlaç mı?” sorusunu yöneltti. 200 bini aşkın kişi tercihini yaptı.

    Tatlı rekabet
    Gurmeliği bir kenara bırakıp anketörlüğe soyunan , "Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı" anketleriyle başlattığı yeni döneme bir soru daha sığdırdı.

    , Twitter hesabından takipçilerine bu kez de " mı sütlaç mı?" sorusunu yöneltti. Milör, "ANKET! Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden SÜTLAÇ ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı BAKLAVA. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu?" ifadelerini kullandı. Milor'un anketinde 200 binden fazla kişi katıldı ve baklava yüzde 53,6 sütlaç ise yüzde 46,4 oy aldı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tatlı rekabet! Vedat Milor sordu: Baklava mı sütlaç mı?