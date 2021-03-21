Gurmeliği bir kenara bırakıp anketörlüğe soyunan Vedat Milor, "Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı" anketleriyle başlattığı yeni döneme bir soru daha sığdırdı.
Milor, Twitter hesabından takipçilerine bu kez de "Baklava mı sütlaç mı?" sorusunu yöneltti. Milör, "ANKET! Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden SÜTLAÇ ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı BAKLAVA. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu?" ifadelerini kullandı. Milor'un anketinde 200 binden fazla kişi katıldı ve baklava yüzde 53,6 sütlaç ise yüzde 46,4 oy aldı.
Milor, Twitter hesabından takipçilerine bu kez de "Baklava mı sütlaç mı?" sorusunu yöneltti. Milör, "ANKET! Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden SÜTLAÇ ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı BAKLAVA. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu?" ifadelerini kullandı. Milor'un anketinde 200 binden fazla kişi katıldı ve baklava yüzde 53,6 sütlaç ise yüzde 46,4 oy aldı.