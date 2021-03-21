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    İngiliz Amiral ay-yıldızla öldü

    ’un ’ı işgali sırasında ’ne yardımda bulunan İngiliz Amiral , III. Selim’in hediyesi ay-yıldızlı nişanı, göğsünden hiç eksik etmedi.

    İngiliz amiral Ay-Yıldızla öldü
    Fransız gemileri, 1798'in ortalarında 'ın kararıyla rotalarını 'a çevirdi. İngiliz filosu da 1 Ağustos 1798'de 'na ulaştı. Amiral Horatio Nelson hücum emrini verdi. Baskına uğrayan Fransız gemileri arkasına bakmadan kaçtı. İşte bu zafer sonrasında Sultan III. Selim, Amiral Nelson'u, tebrik etti.



    Ödül olarak kendisine pırlanta sorgucu ve ortası beyaz ay-yıldızlı "murassâ nişanı" gönderdi. Nelson, pırlanta sorgucu önemli törenlerde sürekli taktı. Yakasındaki ay-yıldızlı nişanı da hiç çıkarmadı.
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