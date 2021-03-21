Fransız gemileri, 1798'in ortalarında Napolyon Bonapart'ın kararıyla rotalarını Mısır'a çevirdi. İngiliz filosu da 1 Ağustos 1798'de İskenderiye Limanı'na ulaştı. Amiral Horatio Nelson hücum emrini verdi. Baskına uğrayan Fransız gemileri arkasına bakmadan kaçtı. İşte bu zafer sonrasında Sultan III. Selim, Amiral Nelson'u, tebrik etti.
Ödül olarak kendisine pırlanta sorgucu ve ortası beyaz ay-yıldızlı "murassâ nişanı" gönderdi. Nelson, pırlanta sorgucu önemli törenlerde sürekli taktı. Yakasındaki ay-yıldızlı nişanı da hiç çıkarmadı.
Ödül olarak kendisine pırlanta sorgucu ve ortası beyaz ay-yıldızlı "murassâ nişanı" gönderdi. Nelson, pırlanta sorgucu önemli törenlerde sürekli taktı. Yakasındaki ay-yıldızlı nişanı da hiç çıkarmadı.