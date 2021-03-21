



"Gözümü defalarca yumruklamaya başladı"



Yaşadığı dehşet anlarını anlatan B.Ü, "Her zamanki gibi iki arkadaş oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra bir arkadaşımızın evine gittik, alkol almaya başladık. Alkolü biraz fazla kaçırdı. Sürekli bir sinir halindeydi. Ben sürekli alttan alıyordum, arkadaşı da alttan alıyordu gerginlik çıkmasın diye. Daha sonra benim kaldıramayacağım bir şey söyledi. Ben de ona sinirlendim 'Niye öyle diyorsun' diye bir şey söyledim. Bir anda benim yanımdan ayağa kalktı. Boynumdan tuttu ve koltuğa boynumu yapıştırdı. Gözümü defalarca yumruklamaya başladı" diye konuştu.



"Can havliyle bağırmaya başladım"

Genç kız, erkek arkadaşı tarafından darp edildiği sırada diğer arkadaşından yardım istediğini belirterek, "Arkadaşına defalarca kez kurtar beni, gözümü yumrukluyor canım çok yanıyor diye. 5-10 defa yumruk atıldı gözüme. Daha sonra üzerimden kalktı. Dışarıya doğru gitti can havliyle bağırmaya başladım. Sonrasında gitti, komşular dışarıya çıktı. Komşulardan bir teyze geldi bağırdı çağırdı. Bende o gittikten sonra bahçeye hava almaya çıktım. Olayın şokuyla nefes nefese kaldım. Çünkü beklemediğim bir şeydi" dedi.





"Cam aşağıya indi, elimde kesikler oluştu"

Dışarıda nefes aldıktan sonra eve geri döndüğünü ifade eden genç kız, "O da eve geldi. 'Onu ben getirdim sadece ben geri götürebilirim. Hemen benimle gelecek' diye ısrar etmeye başladı. Daha sonra kendimi lavaboya attım. Lavabonun da kilidi yoktu. Evi kapı ve camları eskiydi. Zorlamaya başladı. O arbede de kapının camı aşağıya indi elimde kesikler oluştu. Hastanede camı çıkarttılar. Elim, kolum hep çizik" şeklinde konuştu.