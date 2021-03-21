ABD'de akademisyenlik yapan genç kadın, yıllar sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Dedesinden kalan tarlaya lavanta ekerek tarıma başladı. Dr. Aynur Ece Onur, eğitimini ABD'de tamamladı. Askeri ve medikal antropoloji alanlarında uzmanlaştı. Doktorasının ardından Indiana Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 2011'de dedesi hayatını kaybedince Türkiye'ye dönme kararı aldı. Tüm akademik kariyerini yarıda bıraktı. Soluğu Burdur'un Karamanlı İlçesi'nde aldı. Makine mühendisi olan kardeşiyle birlikte dedelerinden kalma 135 dönümlük arazide susuz tarım yapmak için kolları sıvadı. Ürettikleri lavanta, ada çayı, kekik, biberiye, ölmez çiçek ve medikal papatyadan kozmetik malzemeler üretmek için fabrika bile açtı. Bir zamanlar üniversite kürsülerinde ders anlatırken tarlasında traktör sürdü, ekim dikim yaptı. "Kardeşimle birlikte hangi tarlada ne gibi ürünler yetişeceğinin ön araştırmasını yaptık. Bazı tarlalarda iki-üç ürün denedik. Ona göre ürünlerin dağılımını yaptık. 135 dönüm toprağın şu an 75 dönümü ekili, dikili. Çok büyük minnetle söylüyorum, babam 60 yaşından sonra traktör kullanmayı öğrendi. Annem tarlada çalışıyor, babam fabrikanın inşaatında çalıştı" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.