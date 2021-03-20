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    • 20.03.2021 19:23
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    • 20.03.2021 19:23
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    Hava tahmin uzmanı uyardı! 'a kar geliyor... | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Son dakikleri... Havalar genelinde bir açık bir kapalı giderken kritik bir uyarı geldi. Hava Tahmin Uzmanı Dr. , pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini ifade ederek "Salı günü üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek" dedi. için kar uyarısı yapan Yalçın Ankara için de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Yalçın'ın açıklamaları ve meteorolojinin 5 günlük hava raporu...

    İstanbul'a kar geliyor!

    Havalar ülke genelinde bir açık bir kapalı giderken kritik bir uyarı geldi.

    SALI GÜNÜNE DİKKAT
    Hava Tahmin Uzmanı Dr. 'de açıklamalar yaptı. Pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini ifade eden Levent, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek" dedi.

    "SOĞUK VE YAĞIŞLI BİR HAVA BİZİ BEKLİYOR"
    Yurt genelinde iki gün daha mevsim normallerinin üzerinde bir hava yaşanacağını aktaran Levent Yalçın, "Pazartesi günü kuvvetli lodos ile birlikte sıcaklıkların bir nebze daha yükselmesini bekliyoruz. Özellikle salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL'A KAR GELİYOR
    Soğuk ve yağışlı havanın , ve 'un batısında sabah saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini söyleyen Yalçın, şunları söyledi:

    Sağanak ve yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Yarın akşam saatlerine kadar Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak. Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte yağışın yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olmasını bekliyoruz. Şehir merkezinde de kar şeklinde değil, karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz.

    Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Tabi bu söylediklerimiz denize kıyısı olan İstanbul için gerekli. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz.

    İşte meteorolojinin 5 günlük hava raporu:

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