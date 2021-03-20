Artur tepki verdi! Metamfetamin ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan otomobil, dün saat 11.00 sıralarında, Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Artur, aracın gösterge panelinin alt kısmına tepki verdi.
Sökülen panelin altında 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.