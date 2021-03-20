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    • 20.03.2021 17:34
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    Artur tepki verdi! Metamfetamin ele geçirildi

    'ın ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Artur'la yapılan aramada, aracın gösterge panelinin alt kısmına gizlenmiş 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

    DHA
    Artur yakaladı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Takibe alınan otomobil, dün saat 11.00 sıralarında, Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Artur, aracın gösterge panelinin alt kısmına tepki verdi.

    Sökülen panelin altında 146,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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    Haberler Yaşam Artur tepki verdi! Metamfetamin ele geçirildi