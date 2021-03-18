Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı (Yaşam haberleri)

Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı… 6 aylık ömründe daha 40 günlükken karaciğer kanseri tanısı koyulan, kemoterapi gören, annesi Gülsevim Artın ile birlikte Covid'e yakalanan ve bu yüzden de karaciğer nakli ertelenen Kerem Ali destan yazdı. Testlerinin negatif çıkması üzerine annesinden karaciğer nakledilen Ali Kerem hayatını tehdit eden kanserden kurtuldu ve şimdi gayet sağlıklı.
TEKNE BATTI: 2 KİŞİ KAYIP
Şanlıurfa Siverek'te gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Arkadaşlardan Mahmut Kendiş kurtuldu. Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.
127.1 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 127 milyon 180 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 467 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 900'er lira, 3 bilenler 113'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.