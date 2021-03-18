Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı (Yaşam haberleri)

TEKNOFEST 2021'DE REKOR

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara İstanbul, 13.819 takım ile en çok başvuru yapan il oldu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep 6.980 takım ile 2., 3.153 takım ile Mersin 3. oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer alırken, yarışmalara Türkiye'nin 81 ilinden gençler başvurusu dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.