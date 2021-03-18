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    Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı (Yaşam haberleri)

    Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı… 6 aylık ömründe daha 40 günlükken karaciğer kanseri tanısı koyulan, kemoterapi gören, annesi ile birlikte Covid’e yakalanan ve bu yüzden de karaciğer nakli ertelenen destan yazdı. Testlerinin negatif çıkması üzerine annesinden karaciğer nakledilen hayatını tehdit eden kanserden kurtuldu ve şimdi gayet sağlıklı.

    6 ayda destan

    Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı… 6 aylık ömründe daha 40 günlükken karaciğer kanseri tanısı koyulan, kemoterapi gören, annesi Gülsevim Artın ile birlikte Covid'e yakalanan ve bu yüzden de karaciğer nakli ertelenen Kerem Ali destan yazdı. Testlerinin negatif çıkması üzerine annesinden karaciğer nakledilen Ali Kerem hayatını tehdit eden kanserden kurtuldu ve şimdi gayet sağlıklı.

    TEKNE BATTI: 2 KİŞİ KAYIP
    Şanlıurfa     Siverek'te gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Arkadaşlardan Mahmut Kendiş kurtuldu. Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.

    127.1 MİLYON DEVRETTİ
    6     bilen çıkmayınca 127 milyon 180 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 467 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 900'er lira, 3 bilenler 113'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        999 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 999 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 312'şer lira, 4+1 bilenler 445'er lira, 4 bilenler 49'ar lira, 3+1 bilenler 27'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        ALEVLER 60 EVİ YUTTU
        Artvin'in         Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm köyü sardı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, 60 ev küle döndü. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

        TEKNOFEST 2021'DE REKOR
        Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara İstanbul, 13.819 takım ile en çok başvuru yapan il oldu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep 6.980 takım ile 2., 3.153 takım ile Mersin 3. oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer alırken, yarışmalara Türkiye'nin 81 ilinden gençler başvurusu dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.
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        Haberler Yaşam Kerem Ali küçücük bedeniyle imkansızı başardı (Yaşam haberleri)