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    Bitcoin 'de can aldı: 'da ailesini öldürüp intihar etti

    'nın  ilçesinde önceki gün 3 katlı villada oturan , cinnet getirip babası 'i (73) annesi (65) ile kardeşi ze'yi (43) pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti. Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

    Bitcoin katliamı

    'nın ilçesinde önceki gün 3 katlı villada oturan , cinnet getirip babası 'i (73) annesi (65) ile kardeşi ze'yi (43) pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti. Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

    Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala , Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi.

    Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden bu parayı, daha sonra 65 bin TL ve arabasını kaybetti. Bunalıma girdi. Maalesef herkesi öldürdü" dedi.

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    Haberler Yaşam Bitcoin Türkiye'de can aldı: Mustafa Gider Antalya'da ailesini öldürüp intihar etti