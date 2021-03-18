Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde önceki gün 3 katlı villada oturan Mustafa Gider, cinnet getirip babası Muzaffer Gider'i (73) annesi Işık Gülsen Gider (65) ile kardeşi Gamze'yi (43) pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti. Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala Nimet Güler, Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi.

Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden bu parayı, daha sonra 65 bin TL ve arabasını kaybetti. Bunalıma girdi. Maalesef herkesi öldürdü" dedi.