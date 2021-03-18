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    • Yaşam
    • 18.03.2021 13:42
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    • 18.03.2021 13:42
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    14 yaşındaki çocuğun yasa boğan ölümü! Hamak ipi boynuna dolandı

    ’ın ilçesine bağlı ’nde hamakta sallanırken düşen ve bu sırada hamak ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan Abdülhamit Kurt’un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

    İHA
    Minik hafız Abdülhamit'in talihsiz ölümü

    Acı olay önceki gün Kurt Ailesi'nin 'deki ikametlerinin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önündeki hamakta sallanmakta olan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, bir anda dengesini kaybederek hamaktan düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Düştüğü esnada hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuğu nefessiz bir vaziyette yerde yatar vaziyette bulan yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    ÖLÜMÜ TÜM İLÇEYİ YASA BOĞDU
    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırılan Abdülhamit Kurt, yoğun bakım servisinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Abdülhamit Kurt'un ölümü başta sevenleri olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.

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