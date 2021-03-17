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    • Yaşam
    • 17.03.2021 21:38
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    • 17.03.2021 22:10
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    e yken yakalanan anne öldü, bebeğiyse kurtarıldı

    'da  tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan (27), yaşamını yitirdi. Dünyaya gelen erkek bebek hayata tutunurken, genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    DHA
    Koronavirüs hamile anneyi öldürdü ama...

    Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    BEBEK SEZERYANLA ALINDI, ANNE KURTARILAMADI

    Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

    KASABADA YAS VAR

        Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.

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