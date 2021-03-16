Henüz 22 yaşında olan Eda Erdoğmuş, İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz lisedeyken gıdalardaki GDO'lu ürünleri tespit eden bir kit yaptı. Liseyi bitirdikten sonra ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Johns Hopkins 1 yıl erken tamamladı.

Bu süre zarfında ise kanser hücrelerinin metastaz örüntülerini saptayan testler üzerinde çalıştı. Harvard, MIT, Yale, UCLA gibi birçok önemli üniversiteden teklif aldı. Ama o Harvard'da karar kıldı.

İşte Türk kızı Eda şimdilerde Harvard'da kanserin erken teşhis edilmesiyle ilgili projeler geliştiriyor. COVİD 19 üzerinde de çalışıyor. Telefona bağlı hızlı Corona tespit kitini hayata geçirmek için mesai harcıyor. Amacı, PCR testleri kadar güvenilir; kullanımı antikor testleri kadar basit olan, pratik ve hızlı bir tanı kiti geliştirmek.