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    Türk kızı   'ne yüksek lisansa kabul edildi: Kanser ve Covid'le ilgili çalışmalar yürütüyor

    Henüz 22 yaşında olan Erdoğmuş, 'da dünyaya geldi. Henüz lisedeyken gıdalardaki GDO'lu ürünleri tespit eden bir kit yaptı. Liseyi bitirdikten sonra 'deki Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. 1 yıl erken tamamladı.

    Medarı iftiharımız

    Henüz 22 yaşında olan Erdoğmuş, 'da dünyaya geldi. Henüz lisedeyken gıdalardaki GDO'lu ürünleri tespit eden bir kit yaptı. Liseyi bitirdikten sonra 'deki Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. 1 yıl erken tamamladı.

    Bu süre zarfında ise kanser hücrelerinin metastaz örüntülerini saptayan testler üzerinde çalıştı. , MIT, , gibi birçok önemli üniversiteden teklif aldı. Ama o Harvard'da karar kıldı.

    İşte Türk kızı Eda şimdilerde Harvard'da kanserin erken teşhis edilmesiyle ilgili projeler geliştiriyor. COVİD 19 üzerinde de çalışıyor. Telefona bağlı hızlı tespit kitini hayata geçirmek için mesai harcıyor. Amacı, testleri kadar güvenilir; kullanımı antikor testleri kadar basit olan, pratik ve hızlı bir tanı kiti geliştirmek.

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    Haberler Yaşam Türk kızı Eda  Harvard Üniversitesi'ne yüksek lisansa kabul edildi: Kanser ve Covid'le ilgili çalışmalar yürütüyor