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    Sevgilisini öldüren boksör hakkında flaş bir gelişme yaşandı (Yaşam haberleri)

    'da kız arkadaşı 'ı (25) 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör (27), hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığı öğrenildi.

    Akılsız plan!

    Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığı öğrenildi. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.

    VİLLADA AİLE FACİASI
    Antalya'da     bir tripleks villada katliam yaşandı. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve giden polis, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun, anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

    SAHTE ALTINLA DOLANDIRDILAR
    Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        BOMBA GİBİ PATLADI
        İstanbul         Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın birinci katında doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında dairede olan Harun Peker adlı kişi yaralandı. Meydana gelen patlamanın şiddetiyle dairenin tüm duvarları etrafa saçıldı. Sokakta park halinde duran 4 otomobilde hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetini hisseden Fatma Guran, "Evde oturuyorduk bir ses duyduk, sandık uçak düştü. Biz pencereyi açtığımızda tüm camlar havadan aşağıya düşüyordu" dedi.

        126 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 126 milyon 40 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 418 bin 859 lira kazandı. 4 bilenler bin 429'ar lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

        247 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 247 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 971'er lira, 8 bilenler 262'şer lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

            MALİKANESİNE EL KONULACAK
            İngiltere'de             polis, Suriye'de yüz binlerce kişinin katili Beşşar Esad'ı üzen bir adım attı. Esad'ın eşi Esma Esad hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlattı. Esma Esed'in rejim ordusuna kamuoyu desteği vererek terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı belirtilen açıklamada, Guernica 37'nin bir süredir bu konuyu araştırdığı ve polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunduğu aktarıldı. Esma Esad'ın Londra'daki malikanesine de el konulacağı ifade edildi.

            AĞRI'DA ALTIN VURUŞ
            Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar             üzerine düğmeye bastı. Sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 26 kişiden 22'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları belirlenen zanlıların sorgusu sürüyor.

            SULTANBEYLİ'DE PITBULL DEHŞETİ
            İstanbul             Sultanbeyli'nde bir genç pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bu sırada pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı.

                KİLİS ZEYTİNYAĞINA İTALYA'DA MADALYA
                Kilis'te                 üretilen Masmana Zeytinyağları'nın ünü sınırları aştı. İtalya'da "Erken hasat zeytinyağı" yarışmasında altın madalya kazandı. Jüdi de ünlü İtalyan Gurme Gino Celletti de yer aldı. Celletti Kilis zeytinyağına övgüler yağdırdı: Kilis yağı, rengiyle tadıyla çok farklı, çok özel..

                613 MİLYON DOLARLIK PİZZA!
                1 Ocak 2009 tarihinde Hal Finney ile Satoshi Nakamoto arasında 10 Bitcoinlik bir transfer gerçekleşmişti. 20 Mayıs 2010 tarihinde ise Laszlo Hanyecz tarafından bitcointalk.org sitesine bir mesaj bırakıldı. Mesajda 2 büyük boy pizza için 10.000 Bitcoin ile ödeme yapabileceğini söylüyordu. Mesajının üzerinden 2 gün geçtikten sonra ''Jercos'' adlı kullanıcı tarafından Hanyecz'e geri dönüş yapıldı. 22 Mayıs 2010'da ikili arasında gerçekleşen bu alışveriş tarihe Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak geçti. Bugün 2 pizzanın değeri 613 milyon dolara ulaştı.
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                Haberler Yaşam Sevgilisini öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı (Yaşam haberleri)