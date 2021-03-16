Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığı öğrenildi. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.
VİLLADA AİLE FACİASI
Antalya'da bir tripleks villada katliam yaşandı. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve giden polis, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun, anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.
SAHTE ALTINLA DOLANDIRDILAR
Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.