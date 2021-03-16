613 MİLYON DOLARLIK PİZZA!

1 Ocak 2009 tarihinde Hal Finney ile Satoshi Nakamoto arasında 10 Bitcoinlik bir transfer gerçekleşmişti. 20 Mayıs 2010 tarihinde ise Laszlo Hanyecz tarafından bitcointalk.org sitesine bir mesaj bırakıldı. Mesajda 2 büyük boy pizza için 10.000 Bitcoin ile ödeme yapabileceğini söylüyordu. Mesajının üzerinden 2 gün geçtikten sonra ''Jercos'' adlı kullanıcı tarafından Hanyecz'e geri dönüş yapıldı. 22 Mayıs 2010'da ikili arasında gerçekleşen bu alışveriş tarihe Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak geçti. Bugün 2 pizzanın değeri 613 milyon dolara ulaştı.