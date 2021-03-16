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    Prof. Dr. 'u ağlattı: Şüpheli ölümü araştırılıyor

    1 Mart günü Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. , arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi. Sonrasında ise 15 gün yoğun bakımda kalarak vefat etti. Prof. Dr. Mataracı'nın ölüm haberi kentte büyük üzüntüye neden oldu.

    Şüpheli ölüm

    Olay, 1 Mart günü Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. , arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

    SORUŞTURMA VAR
    Prof. Dr. cı'nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın haldeki Mataracı'ya ilk müdahalede bulundu. 15 gündür yoğun bakım servisinde gece saatlerinde meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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