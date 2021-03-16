Olay, 1 Mart günü Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

SORUŞTURMA VAR

Prof. Dr. İlker Mataracı'nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın haldeki Mataracı'ya ilk müdahalede bulundu. 15 gündür yoğun bakım servisinde gece saatlerinde meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.