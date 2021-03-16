İcra için gittiği evde vurulan avukat öldü! Düğün hazırlığı yapıyormuş

Genç avukatın acılı ailesini hastanede yalnız bırakmayan ve acılarını paylaşan meslektaşlarından İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, "Meslektaşımız bugün haciz mahallinde görevini ifa ederken uğradığı bir silahlı saldırı sonucu görevi başında şehit olmuştur. Bu verdiğimiz ilk şehit değildir. Eğer avukatı ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma, avukatı sıradanlaştırma ve avukatı özellikle saldırı açısından kolay hedef haline getirme politikası devam ederse de korkarım ki son da olmayacaktır. Biz İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi ve tüm Türkiye baroları olarak bu işin takipçisi olacağız. Avukatlık mesleğinin aslında bir hak arama mesleği olduğunu, avukat olmazsa vatandaşın da hakkının olmayacağını bütün herkese kabul ettirmek zorundayız. Çünkü bugün saldırdığınız avukat, yarın başınıza bir şey geldiğinde hakkınızı aramak için başvuracağınız ilk ve son makam olacaktır. Yargılamanın hiçbir süresi bir avukat kadar tarafsız ve bağımsız olamaz. Eğer bir ülkede avukatlar kuvvetliyse o ülke vatandaşları haklarına kavuşabilirler. Avukatı sessiz bıraktığınız sürece sizin hakkını zayi olmaktadır. Vatandaşımızın bunun bilincinden olmasını istiyoruz. Bir avukat asla bulunduğu dosyayla irtibatlandırılamaz, savunduğu dosyayla, sanıkla veya alacağını tahsil etmeye çalıştığı alacaklıyla aynı şey değildir. O avukat sadece görevini yapmak için orada bulunuyordur. Borçlunun içinde bulunduğu durum, o anki pozisyon, bunların hiç biri görevini ifa etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir avukata saldırmaya, onun hayatına kast etmeye ve onu sevenlerinin elinden alma hakkını hiç kimseye vermez" dedi.

"SALDIRGAN EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"