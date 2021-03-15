Olay, 1 Mart günü, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.