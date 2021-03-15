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    • Yaşam
    • 15.03.2021 13:28
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    • 15.03.2021 13:38
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    SON DAKİKA: kimdir? 'u yasa boğan ölüm! Prof. Dr. cı hayatını kaybetti

    Son dakika haberi: kimdir? 'nin sayılı kalp cerrahlarından olan Prof. Dr. ’nde ameliyatın ardından dinlenmek için geçtiği odasında 15 gün önce baygın halde bulundu. Mataracı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Türkiye'nin sayılı kalp cerrahlarındandı! Ölü bulundu

    Olay, 1 Mart günü, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

    BAYGIN HALDE BULUNDU
    Prof. Dr. İlker Mataracı'nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp, içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın halde bulunan Mataracı'ya ilk müdahalede bulundu.

    YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
    Dinlenmek için girdiği odasında ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen kalp cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde gece saatlerinde, meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖLÜMÜ KENTİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU
        Türkiye'nin sayılı kalp cerrahlarından olan ve binlerce hastanın hayatını kurtarıp şifa bulmasına vesile olan 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu. Sosyal medyadan üzerinden yüzlerce takipçi, yaşamını yitiren Prof. Dr. İlker Mataracı için paylaşımlarda bulunarak, üzüntülerini dile getirdi.

        PROF. DR. İLKER MATARACI KİMDİR?
        Doğum Yeri ve Tarihi
        Trabzon, 1974

        Bildiği Yabancı Diller
        İngilizce
        Almanca

        Eğitim Durumu ve Tecrübe
        1997 KTÜ Tıp Fakültesi
        2003 Kartal Koşuyolu EAH (Uzmanlık)

        Uzmanlık Alanları
        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

        Çalıştığı Merkezler
        1997-1998 Güneysu Merkez Sağlık Ocağı Rize
        1998-2003 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
        2004-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
        2010- > SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

        Bilimsel Yayın Sayısı
        24 Uluslararası dergilerde makale
        85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
        37 Ulusal dergilerde yayınlanan makale
        110 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri

        Vaka Deneyimi
        Koroner Bypass Cerrahisi
        Kalp Kapak Cerrahisi
        Aort diseksiyonu Cerrahisi
        Kalp Kapak Tamiri
        Periferik Arter Hast. Cerrahisi
        Varis Cerrahisi

        Üyesi Olduğu Dernekler
        Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2000
        Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2009
        Uluslararası Travma Ve Acil Cerrahi Derneği 2010
        Fleboloji Derneği 2008
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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İlker Mataracı kimdir? Trabzon'u yasa boğan ölüm! Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti