Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan sürücü O.B.'nin, 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü O.B.'ye adli para cezası da uygulanırken, sürücü ve yanındaki 2 kadın yolcuya 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymama' sebebiyle de idari cezası kesildi.