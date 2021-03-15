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    • 16.03.2021 01:22
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    'da ağaca çarpıp yan yatan in sürücüsü, suçu yolculara attı

    'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan , refüjü aşıp ağaca çarptıktan sonra yan yattı. da 2 kişi yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücü suçu araçtaki yolculara attı.

    DHA
    Sarhoş sürücü suçu yolculara attı

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sofuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. O.B. yönetimindeki 41 K 7027 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü aştıktan sonra ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, araçta bulunan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı 2 kadın yolcu, olay yerine gelen ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan sürücü O.B.'nin, 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü O.B.'ye adli para cezası da uygulanırken, sürücü ve yanındaki 2 kadın yolcuya 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymama' sebebiyle de idari cezası kesildi.

    Kaza anını anlatan sürücü O.B., "Buradan aşağıya iniyorduk. Geldi el frenini çekti. Araba savruldu kaza yaptık. Araçtaki diğer kişilerde yaralı değil, sadece şoka girdiler" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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