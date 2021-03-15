Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

EVDE TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ KAFASINA SIKTI

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu.

EMNİYETE TESLİM OLDU

Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.