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    • 15.03.2021 20:57
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    • 15.03.2021 21:00
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    'da dehşete düşüren olay: Evde tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı

    Son dakika yaşam haberleri... 'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü. Arkadaşını vuran şahıs daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

    Evde tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı

    'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    EVDE TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ KAFASINA SIKTI
    Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı (31) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu.

    EMNİYETE TESLİM OLDU
    Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Manisa'da dehşete düşüren olay: Evde tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı