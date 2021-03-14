Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir kreşte 2 yıl önce çocuklara şiddet uygulandığı görüntüler ortaya çıkmıştı ve görüntülere sosyal medyadan tepkiler ise çığ gibi büyümüştü.



Bu kez adres kreşteki skandalın adresi ise Sakarya!